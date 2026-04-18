Ауа райы күрт нашарлайды: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды

BAQ.KZ архиві
Фото: BAQ.KZ архиві

«Қазгидромет» РМК бүгін, 18 сәуір күні Қазақстанның 15 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің болжамына сәйкес, бірқатар өңірлерде тұман, көктайғақ, қар аралас жауын-шашын және шаңды дауыл тіркелуі мүмкін.

 Сондай-ақ кей аймақтарда желдің екпіні күшейіп, 15-20 м/с-тан 23-28 м/с-қа дейін, ал Солтүстік Қазақстан облысында 30 м/с және одан да жоғары болуы ықтимал.

Қарағанды, Ұлытау, Қостанай, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жетісу және Жамбыл облыстарында тұман мен көктайғақ күтіледі.

Атырау облысында күндіз шаңды дауыл болжанып отыр.

Ақмола, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында қатты жел күшейеді.

Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында тұман сақталады.

Бірқатар өңірлерде өрт қаупі жоғары деңгейде бағаланған.

Мамандар тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты сақтық шараларын ұстанып, алыс жолға шыққанда абай болуға кеңес береді.

