Ауа райы күрт нашарлайды: 15 облыста дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктердің болжамына сәйкес, бірқатар өңірлерде тұман, көктайғақ, қар аралас жауын-шашын және шаңды дауыл тіркелуі мүмкін.
«Қазгидромет» РМК бүгін, 18 сәуір күні Қазақстанның 15 облысында қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сондай-ақ кей аймақтарда желдің екпіні күшейіп, 15-20 м/с-тан 23-28 м/с-қа дейін, ал Солтүстік Қазақстан облысында 30 м/с және одан да жоғары болуы ықтимал.
Қарағанды, Ұлытау, Қостанай, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жетісу және Жамбыл облыстарында тұман мен көктайғақ күтіледі.
Атырау облысында күндіз шаңды дауыл болжанып отыр.
Ақмола, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында қатты жел күшейеді.
Қызылорда мен Маңғыстау облыстарында тұман сақталады.
Бірқатар өңірлерде өрт қаупі жоғары деңгейде бағаланған.
Мамандар тұрғындарға ауа райының қолайсыздығына байланысты сақтық шараларын ұстанып, алыс жолға шыққанда абай болуға кеңес береді.
Ең оқылған:
- "Лауазымды тұлғаларға пара беремін" деп алдап, 31 млн теңгені жымқырған адвокат сотталды
- Мұғалімдерге жаңа талап енгізілді: Басты өзгерістер қандай?
- Мұнай $80, доллар – 515: Сарапшылар Қазақстан экономикасына қатысты болжамдарын шұғыл өзгертті
- 200 мыңнан басталған бопсалау 400 мыңға жетті: Күдікті ақша алып жатқан сәтте ұсталды
- Маңғыстаудағы 13 жасар баланың өлімі: ДСМ тексеруді бастады