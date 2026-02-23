Ауа райы күрт бұзылды: бірнеше облыста жол жабылды
1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
"ҚазАвтоЖол" бірнеше облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 23 ақпан сағат 22:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі автожолдарда барлық автокөлік түрі үшін қозғалысқа шектеу енгізіледі:
Абай облысы:
- «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — (Зайсанды айналып өту) — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы (Урлютөбе БӨП)» автожолы, км 756 — 906 (Семей қаласынан — Қалбатау ауылына дейін);
- «Өскемен — Семей» автожолы, км 103 — 198 (Шығыс Қазақстан облысы шекарасынан — Семей қаласына дейін);
- «Семей — Қайнар» автожолы, км 8 — 284 (Семей қ. — Қайнар ауылы);
Шығыс Қазақстан облысы:
- «Өскемен — Семей» автожолы, км 12 — 103 (Қазачье ауылы бұрылысынан — Абай облысы шекарасына дейін);
Жолды 2026 жылғы 24 ақпан сағат 06:00-де ашу жоспарланған.
Сонымен қатар бүгін, 23 ақпан сағат 23:00-де ауа райының бұзылуына байланысты жүк және қоғамдық көлік түрлері үшін келесі автожолдарда қозғалысқа шектеу енгізілді:
Ақмола облысы:
- «Көкшетау — Рузаевка» автожолы, км 0–61 (Көкшетау қаласынан — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
- «Көкшетау — Кішкенекөл — Бидайық — РФ шекарасы» автожолы, км 2–50 (Көкшетау қаласынан — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
- «Көкшетау қаласын айналып өту (Әуежайға кіреберіс)» автожолы, км 0–18 (Көкшетау қаласына дейін);
- «Щучинск — Зеренді» автожолы, км 0–77 (Щучинск қаласынан — Зеренді ауылына дейін);
- «Көкшетау — Атбасар» автожолы, км 0–184 (Көкшетау қаласынан — Атбасар қаласына дейін);
- «Макинск — Ақсу — Торғай» автожолы, км 0–240 (Макинск қаласынан — Торғай ауылына дейін);
- «Астана — Петропавл» автожолы, км 18–341 (Астана қаласынан — Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
- «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы» автожолы, км 16–407 (Астана қаласынан— Солтүстік Қазақстан облысының шекарасына дейін);
Солтүстік Қазақстан облысы:
- «Астана — Көкшетау (айналма жол арқылы) — Петропавл — РФ шекарасы (Жаңа жол БӨП)» автожолы, км 341–473, 492–522 (Ақмола облысы шекарасынан — Бескөл ауылы — РФ шекарасына дейін);
- «Астана — Атбасар — Жақсы — Рузаевка — Сарыкөл — Қостанай — РФ шекарасы (Қайрақ БӨП)» автожолы, км 729–856 (Қостанай облысы шекарасынан — Ақмола облысы шекарасына дейін);
- «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автожолы, км 595–946 (Ақмола облысының шекарасынан — Бескөл ауылына дейін);
- «Көкшетау — Кішкенекөл — Бидайық — РФ шекарасы (Бидайық БӨП)» автожолы, км 50–280 (Ақмола облысы шекарасынан — РФ шекарасына дейін);
- «Көкшетау — Рузаевка» автожолы, км 61–196 (Ақмола облысы шекарасынан — Рузаевка ауылына дейін);
- «Қостанай — Мамлютка» автожолы, км 226–406 (Қостанай облысы шекарасынан — Мамлютка қаласына дейін);
- «Петропавл — Соколовка — РФ шекарасы (Қызыл Жар БӨП)» автожолы, км 11–73 (Петропавл қаласынан — РФ шекарасына дейін);
- «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезқазған — Арқалық — Петропавл автожолына шығу», км 0–31 (Петерфельд ауылынан — Новокаменка ауылына дейін);
- «Булаево — Возвышенка — Молодогвардейское — Кирово — Киялы — Рощинское» автожолы, км 0–228 (Булаево қаласынан — Рощинское ауылына дейін);
- «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» автожолы, км 0–87 (Рощинское ауылынан — Волошинка ауылына дейін);
- «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» автожолы, км 0–119 (Волошинка ауылынан — Тимирязево ауылына дейін);
- «Қарасай батыр мемориалдық кешеніне кіреберіс» автожолы, км 0–24; - «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысы шекарасы» автожолы, км 0–32 (Тимирязево ауылынан — Қостанай облысының шекарасына дейін);
- «РФ шекарасы (Қарақоға БӨП) — Петропавл» автожолы, км 0–120 (РФ шекарасы — Петропавл қаласына дейін);
Жолды ашу 2026 жылғы 24 ақпан сағат 08:30-ға жоспарланған.
