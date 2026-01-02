Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ауа райы бұзылып, Ақтөбе облысында жол жабылды

Кеше, 23:15
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"ҚазАвтоЖол" Ақтөбе облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 2 қаңтар сағат 21:45-те ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 776-965 шақырым аралығындағы учаскесінде (ЭКО ойл ЖҚС – Қарабұтақ ауылы) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылады, - делінген хабарламада.

Жолды 2026 жылғы 3 қаңтар сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

