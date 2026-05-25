Атыраудағы қатыгез төбелес: Жасөспірімдер қатарластарын аяусыз тепкілеген

Желіде тараған видео қоғамды шошытты. Оқиғадан кейін полиция 13-14 жастағы барлық қатысушыларды анықтады.

Бүгiн 2026, 11:38
Фото: видеодан алынған кадр

Биыл сәуір айында Атырау облысының Жылыой ауданында жасөспірімдердің қатысуымен оқыс оқиға болған.

Бейнекадрларда жасөспірімдердің екі қатарласына кезекпен жұдырық жұмсап, тіпті жүгіріп келіп тепкені көрінеді.

Өңірлік полиция департаментінің хабарлауынша, құқыққа қарсы әрекеттерге қатысы бар 13-14 жастағы барлық кәмелетке толмағандар анықталған.

Жасөспірімдер заңды өкілдерімен бірге полиция бөлімшесіне жеткізілді, – деп хабарлады ведомство редакция сауалына берген жауабында.

Полиция мәліметіне сәйкес, төбелеске қатысушылар ішкі істер органдарының профилактикалық есебіне алынған.

Жиналған материалдар тиісті шара қабылдау үшін Кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияға жолданды, – деп нақтылады полиция өкілдері.

Сондай-ақ кәмелетке толмағандардың ата-аналары балаларды тәрбиелеу, оқыту және асырау міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны атап өтілді.

Еске салсақ, бұған дейін Астанада дамуында тежелісі бар оқушыны сабақтан кейін соққыға жыққанын хабарладық.

