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  • Атырауда Орал өзенінде моторлы қайықтар соқтығысты: Зардап шеккендер бар

Атырауда Орал өзенінде моторлы қайықтар соқтығысты: Зардап шеккендер бар

Екі моторлы қайықтың соқтығысуы салдарынан бірнеше адам суға құлаған.

Бүгiн 2026, 12:21
АВТОР
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видеодан скриншот Бүгiн 2026, 12:21
Бүгiн 2026, 12:21
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Фото: видеодан скриншот

Оқиға 22 маусымда Орал өзенінде болды. 

Куәгерлер болған жайтты видеоға түсіріп, әлеуметтік желілерде жариялады. Бейнежазбадан қайықтардың бірі екіншісін ішінара соққанын көруге болады.

Төтенше жағдай кезінде ATR-0787 қайығында болған екі жолаушы жарақат алған. Олар облыстық ауруханаға жеткізілді.

22 маусым күні сағат 23:35 шамасында Жайық өзенінде MAN-0468 және Dolphin ATR-0787 маркалы қайықтар соқтығысқан. ATR-0787 қайығында болған екі жолаушы түрлі дене жарақаттарын алып, облыстық ауруханаға жеткізілді. Қазіргі уақытта тиісті іс құжаттар жинақталып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Полиция азаматтарды су көлігін пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтауға шақырады, – деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі. 

Еске салайық, бұған дейін Атырауда екі жолаушылар автобусы соқтығысып, 6 адам ауруханаға түсті.

 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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