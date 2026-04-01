Атырауда медицина қызметкерлері жалақы көтеруді талап етті
Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында 300-ге жуық медицина қызметкері жұмыс істейді, қазір олардың 115-і қосымша өтемақы алған.
Атырауда жұқпалы аурулар ауруханасының зертханашылары мен рентген мамандары үш ай бойы жалақы көтерілмегеніне шағымданды, деп хабарлайды BAQ.KZ Almaty.tv сайтына сілтеме жасап.
Медицина қызметкерлері аурухана алдында жиналып, инфекция жұқтырған науқастардың биоүлгілерімен күнделікті жұмыс істеу қаупін айтып, еңбектеріне лайықты өтемақы төленуін талап етті.
Денсаулық сақтау министрлігінің қаулысына сәйкес, биыл жедел жәрдем қызметкерлеріне және жұқпалы аурулар бөлімдеріне бонустар енгізілді. Біз №11-93 бұйрыққа қосылуымызды талап етеміз. Біз ешқандай бонус алмаймыз. Біз әрбір палатаға барып, науқастардан қан аламыз – қызылша болсын, жедел респираторлық вирустық инфекциялар болсын – үнемі тәуекел аймағында жұмыс істейміз, – деді клиникалық зертханашы Райгүл Үргешова.
Бактериология зертханасының лаборанты Нурия Досқалиева өз бөлімінде патогендерді қолмен талдайтынын айтып, №11-93 негізгі бұйрыққа зертхана қызметкерлерін қосуды талап етті.
Біз әр үлгіні үш күн бойы өңдеп, нәтижелерін төртінші күні береміз. Бұл жұмыс толықтай қолмен жасалады, арнайы жабдық жоқ. Сондықтан зертханашыларға бонус төленуі тиіс, – деді ол.
Облыстық денсаулық сақтау департаменті қызметкерлерді сабырға шақырып, барлық бонустар қаңтардан бастап есептелетінін жеткізді.
Біздің ауруханада кредиторлық берешек бар, сондықтан мекеме өз бетінше жалақыны көтеруге заңды құқылы емес. Қазір тарифтің өсуін күтіп отырмыз. Қол қойылғаннан кейін барлық қызметкерлер қаңтардан бастап қайта есептеу арқылы бонустар алады, – деп түсіндірді департамент басшысының орынбасары Мұрат Құрбанов.
Айта кетейік, облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында 300-ге жуық медицина қызметкері жұмыс істейді, олардың 115-і қазірдің өзінде бонустарын алған.
