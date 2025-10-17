Атырауда ірі полиэтилен және бутадиен зауыттарының құрылысы басталды

Атырауға жұмыс сапары аясында ҚР Энергетика вице-министрі Санжар Жаркешов мұнай-газ химиясы кешенінің бірқатар маңызды нысандарын аралады. Сапар барысында вице-министр жылына 1,25 млн тонна полиэтилен өндіретін зауыттың құрылысымен танысты. Қазіргі уақытта пиролиз қондырғысы алаңында қазық қағу және іргетас құю жұмыстары жүргізілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазан айының соңына дейін дайын өнім шығаратын негізгі екенші қондырғы – полимерлеу қондырғысының құрылысын бастау жоспарланған.
Құрылыс қарқын алған кезеңде жоба 15 000-нан астам адамды жұмыспен қамтиды деп күтілуде, ал пайдалануға берілгеннен кейін шамамен 800 тұрақты жұмыс орны ашылады. Кәсіпорынды толықтай аяқтау және іске қосу 2029 жылға жоспарланған. Зауыттың өндірістік бағдарламасына сәйкес, 20-дан астам маркадағы полиэтилен шығару қарастырылған, оның 40%-ы — премиум санатындағы өнімдер болмақ.
Сондай-ақ Санжар Жаркешов 2022 жылы іске қосылған "KPI" ЖШС-нің полипропилен өндіру зауытында болды. Жылдық қуаты 500 мың тоннаны құрайтын кәсіпорын заманауи америкалық технология негізінде жұмыс істейді. Зауыт іске қосылған сәттен бастап 2024 жылға дейін 456 мың тонна полипропилен өндіріліп, оның 430 мың тоннасы экспортқа жөнелтілген.
2025 жылдың қаңтар-тамыз айлары арал–ығында зауытта 230 мың тонна полипропилен өндіріліп, оның 200 мың тоннасы экспортқа жіберілген. Негізгі нарықтар – Қытай, Ресей, Түркия және Еуропа елдері.
Кәсіпорында қап, орау материалдары, жиһаз, кілем бұйымдары, бір реттік ыдыс-аяқ және тұрмыстық тауарлар жасауға арналған полипропилен игеріледі.
Сонымен бірге вице-министр бутадиен және оның туындыларын өндіру жобасының жүзеге асырылу барысымен танысты. Жобаны 2028 жылы іске қосу жоспарлануда. Жобаның жылдық қуаты – 339 мың тонна өнім. Құрылыс-монтаж кезеңінде 2000-ға жуық жұмыс орны ашылады, ал кәсіпорынды пайдалану кезінде 750-ге дейін тұрақты жұмыс орны қамтамасыз етіледідеп күтілуде. Өнімнің негізгі нарықтары – Қазақстан, Еуропа, ТМД, Қытай және Түркия болмақ.
Қазіргі уақытта бірінші технологиялық блокқа және екінші блоктың кеңейтілген базалық жобасын әзірлеуге мердігерді таңдау бойынша конкурс өткізіліп жатыр. Құрылыс-монтаж жұмыстары 2027 жылы басталып, зауыт 2028 жылы іске қосылады деп жоспарланған.
Сапар аясында "Интаго" ЖШС-ның полиэфирлік геосинтетикалық материалдар өндірісін көрді. Өңірде теңдесі жоқ бұл кәсіпорын жылына 15 миллион шаршы метр өнім шығарады. Зауытта толық өндіріс циклі іске асырылып, жол құрылысында қолданылатын материалдар өндіріледі. Бұл отандық өнімнің ішкі нарықта үлесін арттырып, импортқа тәуелділікті азайтуға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, вице-министр "Ұлттық индустриялық мұнай-химия технопаркі" арнайы экономикалық аймағының жұмысымен танысып, KMG PetroChem кеңсесінде мұнай-газохимия саласындағы жобалар жөнінде ақпарат тыңдады. Сондай-ақ, "KUS" ЖШС алаңындағы АЭА-ның инфрақұрылымымен танысты.