Атырауда әйел полицейді пышақтады

Атыраудың Привокзальный шағын ауданындағы үйлердің бірінде отбасылық жанжал туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына екі учаскелік полиция инспекторы жеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы astanatv.kz арнасы жазды.
Құқық бұзушы ер адамды бөлімге жеткізу кезінде оның әйелі, мас күйінде, кенеттен полицейдің арқа тұсына ас үй пышағымен жарақат салған.
Әріптесінің шұғыл әрекетінің арқасында шабуылдың жолы кесілді. Жарақат алған қызметкер ауруханаға жеткізілді, пышақ тәркіленді.
Күдіктінің әрекеті бейнежетонға жазылып алынған. Әйел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазір сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр.
Полиция департаменті қызметкерлерге қарсы күш қолдану қылмыстық жауапкершілікке әкелетінін ескертеді.
Учаскелік инспекторлар күн сайын ең қиын жағдайларда азаматтарға көмекке келіп, өз өмірлерін тәуекелге тігеді.