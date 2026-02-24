Атырауда АИТВ-ны қасақана жұқтырды деген күдікпен екі трансгендер ұсталды
Екі азамат транс тұлғалар ретінде ақылы интимдік қызмет көрсетуді жалғастырған.
Атырау қаласында 23 және 28 жастағы екі азамат ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Атырау облысының ПД баспасөз қызметі мәлім еткендей, олар 2025 жылдың желтоқсан айынан бастап өздерінде АИТВ инфекциясының бар екенін біле тұра, арнайы медициналық есепте тұрғанына қарамастан, транс тұлғалар ретінде ақылы интимдік қызмет көрсетуді жалғастырған.
Жедел іс-шараларды Атырау облысы ПД Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жүргізген.
Күдіктілер ұсталып, уақытша ұстау изоляторына (УҰИ) қамалды. Аталған дерек бойынша өзінде бұл аурудың бар екенін біле тұра, басқа адамға АИТВ инфекциясын жұқтыру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қасақана қауіп төндіру — ауыр қылмыс болып табылады. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, мұндай әрекеттер үшін 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, жәбірленушілер анықталуда. Әрбір дерекке құқықтық баға беріледі. Әрбір кінәлі тұлға заң алдында толық жауап береді, - деп хабарлады Атырау облысының ПД баспасөз қызметі.
