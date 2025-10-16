Атырауда 39 шетел азаматы елден шығарылды

Атырау облысында 13-17 қазан аралығында "Заңсыз келуші 2025" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында 364 құқық бұзушылық анықталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстаннан кету мерзімін өткізіп алған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар – 110 дерек;
Елден он тәуліктен астам уақыт бойы кетуден жалтарғандар – 133 дерек;
Визада көрсетілген мақсаттарға сай келмейтін еңбек қызметін атқарған, не еңбек етуге рұқсатсыз жұмыс істеген шетел азаматтары – 116 дерек;
Шетелдіктерді қабылдайтын жеке және заңды тұлғалардың көші-қон заңнамасын бұзуы – 106 дерек;
Шетелдік жұмыс күшін заңсыз тарту фактілері – 14 дерек.
Көші-қон заңнамасын бұзғаны үшін 39 шетел азаматы елден шығарылды, ал ҚР Қылмыстық кодексінің 394-бабы (Заңсыз көші-қонды ұйымдастыру) бойынша бір тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Полиция департаментінің мәліметінше, "Заңсыз келуші – 2025" іс-шарасы заңсыз көші-қон арналарының жолын кесуге, шетел азаматтарының ел аумағында болуын бақылауға және қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.