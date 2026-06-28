Асу Алмабаев UFC турнирінде жарқын жеңіске жетті
Асу Алмабаев UFC турнирінде жарқын жеңіске жетті.
Бүгiн 2026, 04:50
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Бүгiн 2026, 04:50Бүгiн 2026, 04:50
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Қазақстандық файтер Асу Алмабаев UFC-дің Бакуде өткен турнирінде америкалық Чарльз Джонсонды үшінші раундта мерзімінен бұрын жеңді. Осылайша Алмабаев кәсіби мансабындағы 24-жеңісіне қол жеткізді, ал Джонсонның еншісінде 9-жеңіліс тіркелді.
Бұл жекпе-жек аса жеңіл салмақта өтті. Октагонда UFC рейтингінің №9 және №14 спортшылары кездесіп, жеңіс қазақстандық файтердің еншісіне бұйырды.
Айта кетейік, осыған дейін дәл осы UFC турнирінде қазақстандық Бекзат Алмахан жапониялық Жану Мацумотодан төрешілер шешімімен жеңіліп қалған еді.
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