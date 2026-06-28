Асу Алмабаев UFC турнирінде жарқын жеңіске жетті

Асу Алмабаев UFC турнирінде жарқын жеңіске жетті.

Бүгiн 2026, 04:50
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Бүгiн 2026, 04:50
Бүгiн 2026, 04:50
42

 

Қазақстандық файтер Асу Алмабаев UFC-дің Бакуде өткен турнирінде америкалық Чарльз Джонсонды үшінші раундта мерзімінен бұрын жеңді. Осылайша Алмабаев кәсіби мансабындағы 24-жеңісіне қол жеткізді, ал Джонсонның еншісінде 9-жеңіліс тіркелді.

Бұл жекпе-жек аса жеңіл салмақта өтті. Октагонда UFC рейтингінің №9 және №14 спортшылары кездесіп, жеңіс қазақстандық файтердің еншісіне бұйырды.

Айта кетейік, осыған дейін дәл осы UFC турнирінде қазақстандық Бекзат Алмахан жапониялық Жану Мацумотодан төрешілер шешімімен жеңіліп қалған еді.

Ең оқылған:

Наверх