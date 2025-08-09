Астананың жылу маусымына дайындығы қалай?

Премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Скляр жаңа жылу беру маусымы қарсаңында елордадағы негізгі жылумен қамту нысандарын аралап, жұмыс барысын тексерді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Үкіметтің баспасөз қызметі мәлімдеді.
Шараға энергетика министрі Ерлан Ақкенженов, Астана әкімі Жеңіс Қасымбек, Үкіметтің, қала және аудан әкімдіктерінің өкілдері, сондай-ақ энергетикалық компаниялар мен мердігер компаниялардың басшылары қатысты.
Сапардың мақсаты – энергетикалық инфрақұрылым нысандарының жылыту маусымына дайындық барысын тексеру, сондай-ақ жылу энергетикасы саласындағы стратегиялық инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуын бақылау.
2-ЖЭО – қаладағы ең үлкен жылу және электр энергиясы көзі 8 энергетикалық қазандық пен 6 ыстық су қазандығынан және 6 турбоагрегаттан тұрады. 2025 жылы станса жабдықтарын күрделі және ағымдағы жөндеуден өткізуге 7,3 млрд теңгеден астам қаржы, сондай-ақ инвестициялық бағдарлама бойынша 9,6 млрд теңге бөлінді. 2-ЖЭО-ның жалпы қолжетімді жылу қуаты 1917 Гкал/сағ, электрлік қуаты – 555 МВт.
1-ЖЭО – мұндағы қолданыстағы жылу қуаты 794 Гкал/сағ, ал 2025 жылға күрделі және ағымдағы жөндеуге 1,4 млрд теңгеден астам қаражат бөлінді.
«Тұран» ГЖС жылу тарату желілерін салу. Жылу магистралінің жалпы ұзындығы 15,2 шақырым, 2025 жылы инвестиция көлемі 18,8 млрд тенгені құрады.
Қуаты 80 МВА «Арай» қосалқы стансасының құрылысы, жоба 2025 жылы аяқталады.
Қуаты 620 Гкал/сағ «Тельман» ГЖС құрылысы, жобаны іске қосу 2026 жылдың соңына дейін жалғасуда. Құны – 76,8 млрд теңге.
Тексеру қорытындысы бойынша Роман Скляр барлық жөндеу-құрылыс жұмыстарын уақтылы аяқтаудың, сондай-ақ елорда тұрғындарын жылумен сенімді және үздіксіз қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтті.