Астаналықтарды кәсіпке үйретпек болған бизнес-тренер сотталды

Астанада өзін бизнес-тренер ретінде таныстырған алаяқ Instagram арқылы азаматтарды алдап, 50 млн теңгеден астам қаржы жымқырды. Сот оны 5 жылға бас бостандығынан айырды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Астана қаласы прокуратурасының мәліметіне сәйкес, қылмыскер өзін онлайн-сауда және сатып алу саласындағы бизнес-тренер ретінде таныстырып, болашақ клиенттерді Instagram әлеуметтік желісі арқылы тартып, онлайн-саудаға үйрету курстарын ұсынған.
Оқыту аяқталғаннан кейін тыңдаушыларға тұрмыстық техниканы көтерме саудалауға қаржы салуды ұсынып, салынған қаражаттың 10%-ы мөлшерінде табысқа уәде берген. Алайда, төлемді алып, уәде еткен шарттарын орындамай, клиенттермен байланысын үзіп, жасырынған.
Мемлекеттік айыптаушы сотталушының 50 млн теңгеден астам залал келтірген 10 эпизодтан тұратын алаяқтық қылмысын толық дәлелдеді, - делінген қалалық прокуратураның ақпаратында.
Сот үкімімен кінәліге 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Қала прокуратурасы алаяқтық жасағаны үшін мүлкін тәркілей отырып, 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанына назар аударады.