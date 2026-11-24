Астаналық ұстаз 7 мың кітаптан сегіз метрлік мұнара тұрғызды
Мұнараның басты ерекшелігі – шексіздік әсерін қалыптастыратын оптикалық иллюзия.
Астана қаласындағы №12 жалпы орта білім беретін мектептің педагогі Жарқынәлі Ошаев жеті мың кітаптан ерекше арт-нысан жасады. Бұл туралы елорда әкімдігі хабарлады.
Бұған дейін де қолөнер туындыларымен көпшіліктің назарын аударған ұстаз бұл жолы өзі еңбек ететін мектептің үлкен залында биіктігі сегіз метрлік кітап мұнарасын тұрғызған. Ерекше құрылым ата-аналар мен оқушылардың қызығушылығын тудырып отыр.
Мұнараның басты ерекшелігі – шексіздік әсерін қалыптастыратын оптикалық иллюзия. Еден мен төбеге орнатылған айналардың көмегімен кітаптардан құралған құрылымның ұшы залдың төбесінен әлдеқайда биікке созылып жатқандай көрінеді.
Автор бұл туынды арқылы кітаптың адамзатқа шексіз білім мен ақпарат әлеміне жол ашатынын жеткізуді көздеген.
Жобаны жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік талаптары толық ескерілген. Ал мұнараны құрастыруға қажетті кітаптарды мектептің педагогтері мен оқушылары жинап берген.
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