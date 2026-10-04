Астанаға Оман сұлтаны мемлекеттік сапармен келеді
Келіссөздерде екіжақты байланыстарды дамыту және ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланады.
4 Қазан 2026, 10:01
БӨЛІСУ
4 Қазан 2026, 10:014 Қазан 2026, 10:01
227Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
5-6 қазан күндері Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қазақстанға Оман Сұлтаны Хайсам бен Тариқ Әл Саид мемлекеттік сапармен келеді.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Жоғары деңгейде өтетін келіссөздер барысында тараптар саяси диалогты нығайту, сондай-ақ сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту перспективасын талқылайды деп жоспарланып отыр. Сонымен қатар мемлекеттер басшылары қазақ-оман бизнес форумына қатысады.
Ең оқылған:
- АҚШ пен Украина алғашқы маңызды келісімге қол қойды
- AI & Digital Bridge 2026: Қазақстанда жасанды интеллект жобаларының үздіктері анықталды
- Ақтауда 1,5 жастағы баланы қағып кеткен экс-полицей сотталды
- «Есікті ашуым керек болды»: Flydubai капитаны борттағы шабуыл туралы айтты
- Трамп қылмыскерлердің кейбір санаттарына өлім жазасын енгізуді ұсынды