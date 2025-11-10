Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанадан 9 мыңға жуық жүк көлігіне тең қар шығарылды

Бүгiн, 07:45
88
Астана қаласы әкімдігі
Фото: Астана қаласы әкімдігі

Астана әкімдігінің мәліметінше, коммуналдық қызметтер тәулік бойы күшейтілген режимде жұмыс істеп, ондаған мың текше метр қарды арнайы полигондарға шығарып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қала басшылығы 9 қараша күні күндізгі ауысымда коммуналдық қызметтер 1 633 рейс жасап, 20 мың текше метрден астам қарды арнайы полигондарға жеткізгенін мәлім етті.

10 қарашаға қараған түні қар тазалау жұмысына 415 жол жұмысшысы мен 1 143 арнайы техника жұмылдырылмақ.

Қыс мезгілі басталғалы бері елордадан 110 мың текше метрден астам, яғни 8 917 жүк көлігі көлемінде қар шығарылған.

Алдымен негізгі көше магистральдары мен қоғамдық көлік бағыттары тазаланады. Одан кейін орташа қозғалыс орындары – аулалар, алаңдар, жаяу жүргіншілер жолдары және аялдамалар тазартылды.

Астана әкімдігі қала тұрғындары мен қонақтарын қауіпсіздік ережелерін сақтауға, жолдар мен тротуарларда барынша сақ болуға, сондай-ақ ауа райы қолайсыз кезде алыс жолға шықпауға шақырады, - делінген хабарламада.

