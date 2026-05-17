Астанадағы маңызды қиылыстардың бірі уақытша жабылады
Әл-Фараби даңғылы мен Керей Жәнібек хандар көшесінің қиылысында жөндеу жұмысына байланысты қозғалыс уақытша толық тоқтатылады.
Бүгiн 2026, 19:46
Астанада жол жөндеу жұмыстары жалғасып жатыр. 17 мамырдан 18 мамырға қараған түні қаладағы бір қиылыста жол төсеміне орташа жөндеу жүргізіледі.
Астана әкімдігінің Telegram-арнасында елорда тұрғындары мен қонақтарына Әл-Фараби даңғылы мен Керей Жәнібек хандар көшесінің қиылысында көлік қозғалысы уақытша толық жабылатыны туралы ескерту жарияланды.
Шектеу 17 мамыр күні сағат 16:00-ден 18 мамыр күні сағат 09:00-ге дейін күшінде болады. Маршруттарыңызды алдын ала жоспарлауды сұраймыз, – деп мәлімдеді қала әкімдігі.