Астанадағы LRT-ның 18 станциясына атау берілді

Бүгiн, 14:46
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Астанада жеңіл рельсті көлік (LRT) желісіндегі 18 станцияның атауы бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында келесі атаулар ұсынылды.

  • 101 — "Әуежай" ("Аэропорт");
  • 102 — "Атамекен";
  • 103 — "Есіл";
  • 104 — "Мәңгілік ел";
  • 105 — "Астана жұлдызы";
  • 106 — "Нұра";
  • 107 — "Университет";
  • 108 — "Ұлы дала";
  • 109 — "Астана Арена";
  • 110 — "Жекпе-жек сарайы" ("Дворец единоборств");
  • 111 — "Сығанақ";
  • 112 — "Бәйтерек";
  • 113 — "Министрліктер үйі" ("Дом министерств");
  • 114 — "Ұлттық музей";
  • 115 — "Театр";
  • 116 — "Мыңжылдық аллеясы"; ("Аллея Мыңжылдық");
  • 117 — "Жібек жолы";
  • 118 — "Нұрлы жол".
