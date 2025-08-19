Астанадағы LRT-ның 18 станциясына атау берілді

Астанада жеңіл рельсті көлік (LRT) желісіндегі 18 станцияның атауы бекітілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қалалық мәслихаттың кезектен тыс сессиясында келесі атаулар ұсынылды.
- 101 — "Әуежай" ("Аэропорт");
- 102 — "Атамекен";
- 103 — "Есіл";
- 104 — "Мәңгілік ел";
- 105 — "Астана жұлдызы";
- 106 — "Нұра";
- 107 — "Университет";
- 108 — "Ұлы дала";
- 109 — "Астана Арена";
- 110 — "Жекпе-жек сарайы" ("Дворец единоборств");
- 111 — "Сығанақ";
- 112 — "Бәйтерек";
- 113 — "Министрліктер үйі" ("Дом министерств");
- 114 — "Ұлттық музей";
- 115 — "Театр";
- 116 — "Мыңжылдық аллеясы"; ("Аллея Мыңжылдық");
- 117 — "Жібек жолы";
- 118 — "Нұрлы жол".