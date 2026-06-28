  • Мұқаба
  • Жаңалықтар
  • Астанадағы ескі вокзал асханасының төбесі опырылып түсті: ҚТЖ мәлімдеме жасады

Астанадағы ескі вокзал асханасының төбесі опырылып түсті: ҚТЖ мәлімдеме жасады

Екі келушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді.

Бүгiн 2026, 13:14
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов Бүгiн 2026, 13:14
Бүгiн 2026, 13:14
82
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Астанадағы ескі вокзалда орналасқан асхананың төбесі опырылып түсті. Оқиға орнынан түсірілген видео әлеуметтік желілерде тарады.

Куәгерлердің айтуынша, төбе құлаған сәтте асхана ішінде сегіз-тоғыз адам болған. Келушілердің басым бөлігі дер кезінде сыртқа шығып үлгерген. Бір әйел жеңіл жарақат алып, денесін соғып алған.

«Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 28 маусым күні таңғы сағат 05:35 шамасында вокзал аумағындағы «Етас» ЖШС-не тиесілі қоғамдық тамақтану орнында болған.

Астана вокзалының медициналық пунктіне қоғамдық тамақтану орнының екі келушісі жүгінді. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Келушілер жедел жәрдем бригадасын шақырудан бас тартты. Оқиғаға байланысты вокзал бастығының кезекші көмекшісі тиісті акт рәсімдеді, – деп мәлімдеді компания.

ҚТЖ мәліметінше, асхана орналасқан орын ескі вокзал ғимаратының жекеменшікке тиесілі бөлігінде орналасқан. Сондықтан аталған нысанның техникалық жағдайына оны иеленуші жауапты.

Ең оқылған:

Наверх