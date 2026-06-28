Астанадағы ескі вокзал асханасының төбесі опырылып түсті: ҚТЖ мәлімдеме жасады
Екі келушіге алғашқы медициналық көмек көрсетілді.
Бүгiн 2026, 13:14
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