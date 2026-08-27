Астанадағы Алаш тасжолының ішінара жабылу мерзімі 10 қыркүйекке дейін ұзартылды
Жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін көлік қозғалысы қарсы бағыттағы жолақтар арқылы ұйымдастырылады.
27 Тамыз 2026, 04:41
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