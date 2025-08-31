Астанада жыл басынан бері ондаған самокат жүргізушісі апатқа ұшырады

Астанада самокат жүргізушілері тарапынан 5600-ден астам жол ережесі бұзылған, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қалалық Полиция департаментінің мәліметінше, 2025 жылдың басынан бері 5600-ден астам ереже бұзу фактісі анықталып, 31 жол-көлік оқиғасы тіркелді. Оның 18-і кәмелетке толмағандардың қатысуымен болған.
Полиция ескертеді!
Жаңа оқу жылының басталуына байланысты полицейлер балалардың жолда жарақат алу қаупін болдырмауға баса мән беруде. Мектептердің маңында профилактика күшейтіліп, ата-аналарға балаларға жолда қауіпсіз жүріс-тұрыс ережелерін түсіндіру қажеттігі ескертілуде.
Полицейлер электросамокатқа отырып тексеріс жүргізді
Рейд барысында полицейлердің өздері электросамокатпен жүріп, жол ережесін сақтау мәдениетіне жеке үлгі көрсетті. Мұндай тәсіл ережені бұзушыларды анықтап қана қоймай, қала тұрғындарының назарын қауіпсіздік мәселесіне аударуға мүмкіндік берді.
Электросамокатпен жүру кезінде жылдамдықты арттыру, жолды рұқсат етілмеген жерден кесіп өту, бағдаршам белгілерін елемеу жүргізушілерге де, жаяу жүргіншілерге де қауіп төндіреді.
Астаналық полиция қала тұрғындарын жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады. Себебі жолдағы қауіпсіздік әр адамның тәртібі мен жауапкершілігіне тікелей байланысты екендігін баса айтты.