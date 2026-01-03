Астанада жоғалған екі бала аман-есен табылды

Бүгін Астана қаласының Есіл ауданында Майбалық көлі маңында серуендеу кезінде адасып кеткен екі баланы іздестіру-құтқару жұмыстары жүргізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Іздеу жұмыстарына Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары, кинологиялық есептоп, ұшқышсыз ұшу аппараты және жол талғамайтын көлік тартылды. Мамандар аумақты жан-жақты тексерді.
Нәтижесінде 2012 жылы туған екі бала Майбалық көлі маңындағы ашық алаңнан табылып, анасына аман-есен тапсырылды. Балалардың денсаулығы жақсы, медициналық көмек қажет болған жоқ.