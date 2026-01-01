Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада Жаңа жыл түні қанша бала дүниеге келді

Бүгiн, 13:51
71
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Жаңа жыл түні елордада қанша сәби өмірге келгенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ведомствоның дерегінше, 2026 жылғы 1 қаңтар күні сағат 00:00-ден 07:00-ге дейін Астанада 22 босану қабылданған. Нәтижесінде 11 қыз бала мен 11 ұл бала дүниеге келген.

Егіз немесе үшем босану деректері тіркелмеген.

Босанулар қаланың: Қалалық перинаталдық орталықтағы, №2 көпбейінді қалалық ауруханадағы және №3 көпбейінді қалалық ауруханадағы үш акушерлік бөлімшесінде қабылданды.

