Астанада заңсыз салынып жатқан тұрғын үй кешендері анықталды

Прокуратура елордада рұқсат құжаттарынсыз салынып жатқан екі тұрғын үй кешенін анықтады.

Бүгiн 2026, 10:50
©BAQ.KZ/Артем Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов

Астанада екі тұрғын үй кешенінің заңсыз салынып жатқаны анықталды. Прокуратура мәліметінше, құрылыс компаниялары қажетті рұқсат құжаттарынсыз, сараптама қорытындысынсыз және құрылыс жұмыстарын бастау туралы хабарлама бермей құрылыс жүргізген.

Нұра аудандық прокуратурасы Сәулет басқармасымен, «Астана Бас жоспары» ЖШС-мен және Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасымен бірлесіп, елордадағы құрылыс нысандарында тексеру жүргізген.

Шыңғыс Айтматов көшесіндегі 24/8 учаскесінің маңында кіріктірілген нысандары мен паркингі бар көпқабатты тұрғын үй кешені оң сараптама қорытындысынсыз және құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасыз салынып жатқаны анықталған.

Тағы бір нысан Шыңғыс Айтматов көшесі мен Е164 көшесінің қиылысынан табылған. Онда кіріктірілген нысандары, медициналық орталығы және паркингі бар тұрғын үй кешені жер учаскесіне құқық беретін құжатсыз, жобалық-сметалық құжаттамасыз, құрылыс жұмыстарын бастау туралы хабарламасыз және сараптама қорытындысынсыз салынып жатқан.

Прокуратура кейбір құрылыс компанияларына бұған дейін де жұмысты тоқтату туралы ескерту берілгенін, алайда олар заң талаптарын елемегенін атап өтті.

Қадағалау органы алдағы уақытта да қала құрылысы саласын бақылауды жалғастыратынын айтып, құрылыс заңнамасын бұзғандар жауапкершілікке тартылатынын ескертті.

