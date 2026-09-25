Астанада топырақтың 24 сынамасы санитариялық талапқа сай келмеді
Астанада 2026 жылы жүргізілген мониторинг барысында топырақтың бактериологиялық көрсеткіштері бойынша 8, паразитологиялық көрсеткіштері бойынша 16 сынама талапқа сай келмеді. Бұл туралы BAQ.KZ тілшісіне Астана қаласы Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Мұхамғали Арыспаев мәлімдеді.
Департамент мәліметінше, биыл санитариялық-химиялық көрсеткіштер бойынша 156, бактериологиялық көрсеткіштер бойынша 169, паразитологиялық көрсеткіштер бойынша 259 топырақ сынамасы зерттелген.
Химиялық көрсеткіштер бойынша талапқа сай келмейтін сынама анықталмаған. Ал бактериологиялық зерттеуде 8 сынама, яғни 4,7%-ы, паразитологиялық зерттеуде 16 сынама, яғни 6,1% талапқа сай келмеген. Бұл көрсеткіштер әр санатта зерттелген сынамаларға жеке есептелген.
Топырақ сынамалары су алу құрылыстарының санитариялық қорғау аймақтарынан, демалыс орындарынан және мониторинг жоспарына енгізілген басқа аумақтардан алынған. Ұсынылған мәліметте талапқа сай келмеген сынамалардың нақты қай жерден алынғаны көрсетілмеген.
Демалыс орындарындағы топырақтың ластануына аумақты тиісті деңгейде күтіп ұстамау, тұрмыстық қалдықтарды уақытында шығармау және үй жануарларын серуендетуге арналмаған жерлерде қыдырту ықпал етуі мүмкін. Департамент бұл жайттарды ықтимал факторлар ретінде атады, нақты сәйкессіздіктердің себебі ретінде анықтаған жоқ, - деді Мұхамғали Арыспаев.
Мамандар аумақтарды таза ұстауға, қалдықтарды уақытында шығаруға және демалыс орындарында санитариялық талаптарды сақтауға шақырады.
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