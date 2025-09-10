Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астанада Сарайшық көшесінде орналасқан тұрғын үй кешенінен өрт шықты

Бүгiн, 01:56
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Бүгін Астанада Есіл ауданындағы Сарайшық көшесінде орналасқан тұрғын үй кешенінің 15-қабатында өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Құтқарушылар электр қалқанындағы электр желісінің жануын дер кезінде сөндіріп, өрттің әрі қарай таралуына жол бермеді.

Оқиға орнына жедел жеткен өрт сөндірушілер тұрғын үй кешенінен баспалдақ маршы және арнайы АКП-90 техникасы арқылы 8 адамды, оның ішінде 4 баланы құтқарды. Өртті сөндіру және құтқару жұмыстары барысында тұрғындар құтқарушыларға шынайы алғыстарын білдірді, - делінген ведомство таратқан хабарламада.

