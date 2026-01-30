Астанада салалық журналистиканы дамыту мәселелері талқыланды

Астанада Салалық журналистиканы дамыту мәселелері жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жиында салалық журналистика мамандарын даярлау, дуальды оқыту жүйесін енгізу, сондай-ақ журналистикада цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекті қолдану мәселелері қарастырылды.
Отырыс қорытындысы бойынша салалық журналистиканы дамытуға арналған бірқатар ұсыныстар айтылып, алдағы кезеңге арналған басым бағыттар анықталды. Сонымен қатар, салалық министрліктер мен жоғары оқу орындарымен бірлесіп дуальды оқыту жүйесін енгізу және жасанды интеллекті қолдану үшін қажетті шаралар қабылданды.