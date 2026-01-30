Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада салалық журналистиканы дамыту мәселелері талқыланды

Бүгiн, 06:35
251
Бөлісу:
freepik
Фото: freepik

Астанада Салалық журналистиканы дамыту мәселелері жөніндегі комиссияның отырысы өтті. Бұл туралы Мәдениет және ақпарат министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Жиында салалық журналистика мамандарын даярлау, дуальды оқыту жүйесін енгізу, сондай-ақ журналистикада цифрлық технологиялар мен жасанды интеллекті қолдану мәселелері қарастырылды.

Отырыс қорытындысы бойынша салалық журналистиканы дамытуға арналған бірқатар ұсыныстар айтылып, алдағы кезеңге арналған басым бағыттар анықталды. Сонымен қатар, салалық министрліктер мен жоғары оқу орындарымен бірлесіп дуальды оқыту жүйесін енгізу және жасанды интеллекті қолдану үшін қажетті шаралар қабылданды.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
БҰҰ: Өзін-өзі анықтау құқығы Қырым мен Донбассқа қолданылмайды
Келесі жаңалық
Биыл Қазақстанда 9 энергоблок пен 55 қазандық жөнделеді
Өзгелердің жаңалығы