Астанада "Референдум-2026" онлайн-марафоны өтіп жатыр

Ата Заңымыздың болашағына арналған "Референдум-2026" атты онлайн-марафон сағат 12:00-де басталды.

Бүгiн 2026, 12:25
Астанада "Референдум-2026" онлайн-марафоны өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Марафон сағат 12:00-ден 18:00-ге дейін жалғасады.

Онлайн-марафонда 100-ге жуық сарапшы, заңгер, қоғам белсенділері мен мемлекет қайраткерлері сөз сөйлейді.

Сондай-ақ республикалық телеарналар мен интернет-порталдардың YouTube және Facebook желісіндегі платформалары арқылы көрсетіледі.

