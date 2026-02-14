Астанада "Референдум-2026" онлайн-марафоны өтіп жатыр
Ата Заңымыздың болашағына арналған "Референдум-2026" атты онлайн-марафон сағат 12:00-де басталды.
Бүгiн 2026, 12:25
Бүгiн 2026, 12:25
Астанада "Референдум-2026" онлайн-марафоны өтіп жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Марафон сағат 12:00-ден 18:00-ге дейін жалғасады.
Онлайн-марафонда 100-ге жуық сарапшы, заңгер, қоғам белсенділері мен мемлекет қайраткерлері сөз сөйлейді.
Сондай-ақ республикалық телеарналар мен интернет-порталдардың YouTube және Facebook желісіндегі платформалары арқылы көрсетіледі.
