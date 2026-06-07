Астанада Қорғалжын тасжолындағы қозғалыс уақытша шектеледі
Жүргізушілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, уақытша енгізілетін өзгерістерді ескеру ұсынылды.
Бүгiн 2026, 17:52
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Бүгiн 2026, 17:52Бүгiн 2026, 17:52
75Фото: ©BAQ.KZ
Астанада жөндеу жұмыстарына байланысты Қорғалжын тасжолының бір бөлігінде көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Қалалық Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, жол жабынына ағымдағы жөндеу жұмыстары Тұран даңғылынан Қабанбай батыр даңғылына дейінгі аралықта жүргізіледі. Жұмыстар мердігер ұйымның кепілдік міндеттемелері аясында және оның қаражаты есебінен атқарылады.
Осыған байланысты 7 маусым күні аталған учаске ішінара жабылады. Көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта ұйымдастырылады, – делінген хабарламада.
Қала тұрғындары мен қонақтарына жолдағы кептелістер мен кешігулерді болдырмау үшін бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылды.
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