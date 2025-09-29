Астанада Қарттар күніне орай зейнеткерлер қазақ биінен флешмоб өткізді

Қарттар күніне орай Нұра ауданының 50-ден астам зейнеткері «Хан Шатыр» сауда және ойын-сауық орталығына қарама-қарсы алаңда қазақ биінен ерекше флешмоб ұйымдастырды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы қала әкімдігінің ресми сайты мәлімдеді.
Іс-шараға қатысушылар – Нұра ауданы бойынша Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының би үйірмесіне қатысушы ата-әжелер. Арасында халықаралық байқаулардың жеңімпазы «Қыздарай» хореографиялық ансамблі де бар. Ұжымға кәсіби хореограф Ирина Смағұлова жетекшілік етеді.
Айта кетсек, Нұра ауданында зейнеткерлер 2024 жылдың ақпан айынан бастап белсенді түрде би үйірмесіне қатысып келеді. Қазіргі таңда бұл үйірмеге 111 зейнеткер тұрақты түрде қатысады.
Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының барлық 6 ауданындағы филиалдарында би үйірмелері жақсы жолға қойылған. Қазіргі таңда 500-ге жуық зейнеткер бимен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстанып жүр.
Әр ауданда зейнеткерлердің қызығушылықтарына қарай клубтар жұмыс істейді. Атап айтқанда, Алматы ауданында «Аэлита», «Салтанат», «Айби», Байқоңырда – «Қызғалдақ», «Достар», «Інжу Данc», «Жалын», Есіл ауданында – «Жаңа толқын», Нұра ауданында – «Элеганс», «Аңыз» би ұжымдары бар.
Зейнеткерлер бүгінгі флешмоб арқылы өз замандастарына салауатты өмір салтын насихаттап, Қарттар күнімен шын жүректен құттықтады.