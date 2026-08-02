Астанада Қарқаралы тасжолының бір бөлігінде қозғалысқа уақытша шектеу енгізілді
Қала билігі жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, қозғалыс сызбасындағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес береді.
2 Тамыз 2026, 08:20
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2 Тамыз 2026, 08:202 Тамыз 2026, 08:20
172Фото: pixabay
Астанада Қарқаралы тасжолының айналма жолдан «Лесная поляна» шағынауданына дейінгі бөлігінде 1–5 тамыз аралығында қозғалысқа ішінара шектеу қойылады.
Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету қызметінің мәліметінше, шектеу жол жөндеу жұмыстарына байланысты енгізіліп отыр.
Осы кезеңде көлік қозғалысы жолдың бір жағымен екі бағытта да ұйымдастырылады.
Қала билігі жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, қозғалыс сызбасындағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес береді.
Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықтарды азайту мақсатында жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады.
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