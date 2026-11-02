Астанада Президент Жолдауының негізгі бастамалары түсіндірілді: тұрғындар нені білуі керек
Астанада Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа тарихи кезеңдегі Қазақстанның өзекті міндеттері» атты Жолдауын түсіндіруге арналған бірқатар кездесу өтті. Мемлекеттік органдардың, Құрылтай мен қоғам өкілдері қала тұрғындарымен әлеуметтік қолдау, экономиканы дамыту, цифрландыру және инфрақұрылымдық жобаларды талқылады.
Кездесулер елорданың он алаңында өтті. Кәсіпкерлермен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасында, студенттермен Назарбаев университетінде, ал мемлекеттік қызметшілермен Есіл ауданы әкімдігінде кездесу өтті. Әлеуметтік мәселелер «Жансая» қызмет көрсету орталығында, №70 мектеп-лицейде, Еңбек мобильділігі орталығында және №6 қалалық емханада талқыланды. Тағы үш кездесу Astana Hub-та, Нұра ауданы әкімінің аппаратында және Қазақстан Республикасының Ұлттық музейінде ұйымдастырылды. Мұндай формат Жолдаудағы міндеттерді түрлі сала өкілдерімен талқылауға мүмкіндік берді.
Экономикалық және қоғамдық бастамаларды талқылауға Құрылтай депутаты, профессор Дихан Қамзабекұлы, Қазақстан Халық Кеңесінің мүшесі Табиғат Зейнұлқабден, жазушы-драматург Роза Мұқанова және Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Әмрин қатысты. Кездесуге қатысушыларға Жолдаудағы екі негізгі бағыт – «Халықтық құрылыс» және халықтық цифрлық экономика түсіндірілді. Біріншісі әлеуметтік, көлік және коммуналдық инфрақұрылымды жаңғыртуды көздесе, екіншісі кәсіпкерлікті дамыту мен азаматтардың табысын арттыру үшін технологияларды пайдалануға бағытталған.
Табиғат Зейнұлқабден Президент тапсырмаларын орындау үшін басқарушылық шешімдердің сапасын арттырып, олардың жүзеге асырылуына жауапкершілікпен қарау қажеттігін атап өтті. Кездесулерде инвестиция тарту, бизнеске қолайлы жағдай жасау және қала мен ауыл арасындағы айырмашылықты азайту мәселелері де талқыланды. Роза Мұқанова қоғамдық әдеп, кітап оқу мәдениеті және салынып жатқан әлеуметтік нысандардың сапасына назар аударды. Оның айтуынша, инфрақұрылымдық жобалардың жүзеге асырылуын бақылау бұрын жіберілген кемшіліктерді болдырмауға көмектесуі керек. Ал кәсіпкерлер мен студенттердің экономикаға қатысты сұрақтарына Азамат Әмрин жауап берді.
Жастар бүгінгі кезеңнің жауапкершілігін жасты түсінеді. Жолдауда айтылған негізгі бағыттардың маңызды екенін қабылдап отыр. Өздерінің ертең соған қатысып, сол істерге араласатынын біледі, әсіресе, Халықтық құрылыс, экожүйе, ғылым, білім, технология, өңірлер арасын байланыстыратын мәселелердің бәрінде жас буынның біліктілігіне, тәжірибесіне табан тірелетіні айтылды. Әрине, аса маңызды мәселе, саяси реформа, алда да біраз міндеттер бар. Азаматтық кодекстің қабылдануы, салық саласындағы өзгерістерге байланысты жастар ұсыныстарын айтты. Осыған байланысты мемлекеттің, заң шығарушы биліктің бағытын, комиссиялар жұмысын таныстыруға тырыстық, - деп Дихан Қамзабекұлы атап өтті.
Кездесулердің жеке бір бағыты әлеуметтік саясатқа арналды. Құрылтайдың Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы Ольга Перепечина жиындарда атаулы көмектің маңызын атап өтті. Оның айтуынша, қолдау ең алдымен өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарға жетуі керек. Ол сондай-ақ ең төменгі жалақының алдағы уақытта көтерілуіне, инфляцияны тежеу қажеттігіне және егде жастағы адамдар мен цифрлық сервистерді пайдалану қиынға соғатын азаматтар үшін мемлекеттік қызметтердің қолжетімді болуына тоқталды.
Ольга Перепечинаның айтуынша, 2029 жылдың соңына дейін «Халықтық құрылыс» бағдарламасына Ұлттық қордан шамамен 6,5 триллион теңге бөлу қарастырылған. Нысандарды таңдау кезінде демографиялық ахуалды, өңірлердің нақты қажеттіліктерін, сондай-ақ мектептер, ауруханалар, оңалту орталықтары мен басқа да әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына болашақта сұраныстың қандай болатынын ескеру қажет. Ол жеке деректерді қорғау мен цифрлық сауаттылық мәселелеріне де назар аударды.
Елордадағы Әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті департаментінің басшысы Асқар Әбілдаұлы отбасылардың әл-ауқатын бағалау жүйесін жетілдіру туралы айтты. Жаңа тәсіл бойынша табыс, жұмыспен қамту, мүлік және қарыз жүктемесі сияқты алты бағыт бойынша 59 көрсеткіш ескеріледі. Бұл отбасылардың мұқтаждық деңгейін дәлірек анықтап, атаулы көмек тағайындауға мүмкіндік береді. Отбасының жағдайы өзгерген кезде жүйе оның санатын қайта қарап, тиісті төлемдерді қайта тағайындауды қамтамасыз етуі керек. Республикалық Аналар кеңесінің төрағасы Назипа Шанай отбасының, жеке жауапкершіліктің және заңға құрметпен қараудың маңызын атап өтті.
Astana Hub-та IT қауымдастығымен өткен кездесуде Құрылтай депутаты, Цифрландыру, инновациялар және ғылым комитетінің төрағасы Дархан Ахмедиев Жолдаудағы міндеттердің барлығына дерлік цифрлық шешімдер қажет екенін айтты. Оның сөзінше, соңғы бес жылда Қазақстанның IT қызметтері экспорты шамамен 30-33 миллион доллардан 1 миллиард долларға дейін өскен. Ендігі міндет – отандық компаниялардың шетелдік нарықтарға шығуына, ал өңір тұрғындарының цифрлық платформалар арқылы жұмыс пен сатып алушылар табуына көмектесу.
Ахмедиев құрылыс нысандарын жоспарлау кезінде цифрлық егіздерді қолдану мүмкіндіктері туралы да айтты. Мұндай модельдер жаңа нысандарға қажеттілікті алдын ала анықтап, инженерлік желілерге түсетін жүктемені бағалауға мүмкіндік береді. Ал «Қазақтелеком» АҚ басқарма төрағасы Бағдат Мусин жасанды интеллектінің IT-кәсіпкерлікке келу жолындағы кедергілерді азайтатынын атап өтті. Оның пікірінше, цифрлық экономиканы дамыту үшін талшықты-оптикалық желілер, деректерді өңдеу орталықтары мен білім беру бағдарламалары қажет. Ол ауыл шаруашылығы өндірушілерін, сатып алушылар мен логистикалық компанияларды байланыстыратын платформалардың маңызын да ерекше атап өтті.
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