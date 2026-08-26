Астанада педагогтердің тамыз конференциясы өтіп жатыр – фоторепортаж
Бұл дәстүрлі жиын биыл 600 маманның басын қосты.
Бүгін Астанада педагогтердің дәстүрлі тамыз конференциясы өтіп жатыр. Биылғы жиын «Жаңа Конституция – білім беру жүйесінің стратегиялық негізі» тақырыбына арналған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Тәуелсіздік сарайында өтіп жатқан конференцияға еліміздің өңірлерінен келген мұғалімдер, білім беру саласының мамандары мен сарапшылар қатысуда. Бұл дәстүрлі жиын биыл 600 маманның басын қосты.
Іс-шара аясында Тәуелсіздік сарайының бірінші қабатында «Білім болашағы» көрмесі ұйымдастырылған. Экспозицияда білім беру жүйесіне енгізіліп жатқан жаңа технологиялар мен заманауи жобалар таныстырылып жатыр.
Көрмеде робототехника, цифрлық білім беру, жасанды интеллект элементтері, мұғалімдердің кәсіби дамуына арналған бағдарламалар және оқу процесін жетілдіруге бағытталған түрлі технологиялық шешімдер ұсынылған.
Келушілер оқушылардың техникалық және шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған жобалармен, білім беру ұйымдарында қолданылатын заманауи құралдармен және педагогтердің жұмысын жеңілдетуге бағытталған цифрлық шешімдермен таныса алады.
Көрме алаңында педагогтер жаңа жобалардың мүмкіндіктерін көріп, мамандармен пікір алмасып, білім беру саласындағы заманауи технологияларды талқылауда.
Конференция бағдарламасында пленарлық отырыс, педагогтердің баяндамалары және үздік ұстаздарды марапаттау рәсімі қарастырылған.
Жиынға Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысады деп жоспарланған.
Биылғы тамыз конференциясында білім беру жүйесінің жаңа оқу жылындағы негізгі басымдықтары талқыланып, педагогтердің кәсіби дамуы, цифрландыру және жаңа технологияларды білім беру процесіне енгізу мәселелеріне назар аударылмақ.
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