Астанада Месроп Маштоц атындағы көше ашылды

Астанада философ, ғалым, армян әліпбиінің негізін қалаушы Месроп Маштоц атындағы көшенің салтанатты ашылу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин, Армения Республикасының Вице-премьері Мгер Григорян, ҚР Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева, Армения Республикасының Білім, ғылым, мәдениет және спорт министрі Жанна Андреасян, армян диаспорасының өкілдері және қоғам қайраткерлері қатысты.
Астанада Месроп Маштоц атындағы көшенің ашылатыны туралы алғаш рет Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2024 жылғы сәуірде Ереванға жасаған ресми сапары барысында жарияланған еді.
Өз құттықтау сөзінде Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева көшенің ашылуы екі халықтың достық, өзара түсіністік пен мәдени бірлікті нығайтуға деген ұмтылысының жаңа символы екенін атап өтті.
Бүгінгі іс-шара – армян халқына деген құрметіміз бен достық пейіліміздің белгісі. Осы жылдың сәуір айында Ереванда қазақтың ұлы ақыны – Абай Құнанбайұлының атындағы саябақ ашылды. Енді ол жерде ойшылдың құнды мұрасы ұлықталады. Бүгін Қазақстанда Месроп Маштоцтың есімі берілген көшені ашу арқылы біз осы игі қадамға құрметпен жауап беріп, рухани мұра – мәдениеттеріміз қос өзеннің сағасындай тоғысатын, бір-бірін байыта түсетін кеңістік екенін тағы бір дәлелдейміз, – деді Аида Балаева.
Салтанатты іс-шара барысында сөз сөйлеген Армения Республикасының Білім, ғылым, мәдениет және спорт министрі Жанна Андреасян армян ғалымының есімін ұлықтау халықтардың өзара құрметі мен достығы, мәдени ынтымақтастығы тарихындағы жаңа белес екенін атап өтті.
Ереванда Абай саябағының, енді міне, Астанадағы Маштоц көшесінің ашылуы екі ел мәдениетін жалғаған көпір іспетті. Бұл көпір арқылы тек ұлы тұлғалардың есімдері ғана емес, бейбітшілік пен білім, шығармашылық пен достық сияқты ортақ құндылықтар да ұрпақтан ұрпаққа тарайды. Армения мен Қазақстан – тарихы терең, ұлы ойшылдарының рухани мұрасын ұлықтап, келешекке ұмтылған мемлекеттер. Екі ел арасындағы ынтымақтастық қашанда бір-бірін толықтырып, байытып отыратын серіктестікке негізделген. Сондықтан Маштоц көшесінің ашылуы біздің мәдени және білім саласындағы байланыстарымызды жаңа деңгейге көтеретін маңызды қадам деп білемін, – деді Жанна Андреасян.
Айта кетейік, іс-шара Армения Премьер-министрі Никол Пашинянның ресми сапары аясында өтті.
Месроп Маштоц – Армения тарихындағы аса маңызды тұлға. Оның ағартушылық қызметі ұлттық жазба мәдениетінің негізін қалап, білім мен әдебиеттің дамуына зор серпін берді. Бұл армян халқының тарихи болмысын сақтауға ықпал еткен шешуші факторлардың бірі болды.