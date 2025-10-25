Астанада көрме-жәрмеңке өтіп жатыр

Елордада АstanaАrt-Fair заманауи өнер көрме-жәрмеңкесі ашылды. Галереяға қатысушылар, бірлестіктер, Орталық Азия мен Ресей елдерінің танымал авторлары мен жаңа есімдері бар, олар өз жұмыстарын көрмеге және сатуға ұсынады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елорда әкімдігінің сайты таратқан мәліметке сәйкес, жәрмеңкеде сарапшылар таңдаған 200-ден астам жұмыс: кескіндеме, инсталляциялар, NFT және бейне өнері бар.
Биыл іс-шара «Болашақтың тамыры» тақырыбында өтуде. Бұл атау жаңа мәдени импульстар туатын және болашақтың бағдарлары қалыптасатын шығу тегі идеясына жүгінеді.
Астана жергілікті және жаһандық бастамаларды қарсы алу, жаңа мағыналар мен контексттер құру үшін жаңа мәдени хабқа айналуы мүмкін. Art Fair форматы дәстүрлі түрде әр түрлі елдерден өнер сүйер қауымды, коллекционерлерді, сарапшыларды және саяхатшыларды тартады.
Суретшілер мен галереялар үшін бұл алаң өз жұмыстарын халықаралық алаңда ұсынуға және кәсіби байланыстар орнатуға мүмкіндік береді.
Astana Art Fair коллекционерлер, галереялар, жас және танымал суретшілер кездесіп, өз көзқарастарымен бөлісе алатын, өз жұмыстарын халықаралық алаңда ұсына алатын және кәсіби байланыстар орнататын платформа болады деп үміттенеміз. Жалпы жұртшылық үшін іс – шара жаңа тартымдылық нүктесі — заманауи өнер әлемімен жақынырақ танысуға, жаңа есімдер ашуға және өзіңізге ұнайтын жұмыстарды сатып алуға болатын орын болады», - деп атап өтті Urpaq ұйымының құрылтайшысы Айжан Құрманғалиева.
Инклюзия мен қол жетімділікке ерекше назар аударылады: мүмкіндігі шектеулі келушілерге, сондай-ақ есту және көру қабілеті бұзылған қонақтарға жағдай жасалады.
Astana Art Fair бірте-бірте маңызды мәдени платформаға айналуда, онда жаңа есімдер туады және кәсіби байланыстар қалыптасады, ал жұртшылық осы салада жаңа көзқараспен қарауға мүмкіндік алады.