Астанада клубта қаза тапқан жігіттің әпкесі төбелестің видеосын жариялады

Астанадағы "Амазон" клубында қаза тапқан 19 жастағы жігіттің әпкесі төбелес видеосын жариялады. Ол күзет пен полицияның араласпағанын айтып, кінәлілерді жауапқа тартуды талап етуде, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оның айтуынша, шабуыл кезінде клубта күзетшілер, әкімшілік қызметкерлері және полиция өкілдері болған, алайда олардың ешқайсысы араласпаған.
Марқұмның туысы әділдікке қол жеткізуге тырысып, кінәлілерді жауапқа тартуды талап етуде.
Еске сала кетейік, Астанада түнгі клубтардің бірінде екі ер адам төбелесіп, салдарынан 19 жастағы жігіт пышақ жарақатынан қаза тапты.