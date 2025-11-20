Астанада эпидахуал ушығып, санитарлық дәрігер бірқатар шектеулер енгізілгенін жариялады

Астана қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Айгүл Шағалтаева қаладағы ЖРВИ және тұмаумен сырқаттанушылықтың айтарлықтай артуына байланысты санитариялық-індетке қарсы іс-шараларды жүргізу туралы қаулыға қол қойды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тиісті қаулы мәтіні 19 қарашада жарияланды.
Қаулыға сәйкес, соңғы 45-ші аптада қалада 23 002 ЖРВИ жағдайы тіркелді, 44-ші аптамен (2025 жылғы 30 қазан мен 5 қараша аралығы) салыстырғанда сырқаттанушылық 1,5 есе артқан (14 994 жағдай). 14 жасқа дейінгі балалар арасында сырқаттанушылық 60% құрады (14 018 жағдай). Мектеп оқушылары арасындағы сырқаттанушылық жалпы сырқаттанғандардың 25% құрады (5 752 жағдай) және өткен аптамен салыстырғанда 1,1 есе артқан, әсіресе 1-4 сыныптарда (30% және одан жоғары). Зертханалық мониторинг барысында ЖРВИ мен тұмаумен ауыратын пациенттерден алынған 285 сынама зерттелді. Жалпы алғанда, 116 сынама оң нәтиже көрсетті, оның ішінде тұмау вирусы A(H3N2) - 116 сынама, COVID-19 бойынша алты жағдай анықталды. 14 жасқа дейінгі балалар арасында A(H3N2) тұмауы 26 жағдай немесе 22%-ды құрайды.
ЖРВИ-мен сырқаттанушылықтың артуына байланысты мынандай іс-шараларды атқару міндеттелді:
- үйге шақыртуларды қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау (қосымша автокөлік құралдары, жанар-жағармай материалдары, тіркеу бөлімінің кезекшілік режимін ұйымдастыру);
- медициналық персонал мен пациенттердің маска режимін сақтауы;
- пациенттердің емханада болу уақытын шектеу, науқастарды қабылдауға арналған қосымша кабинеттерді бөлу;
- аумақта және Алғашқы медициналық-санитариялық көмек көрсету ғимаратына кіреберістерде сүзгі кабинеттері үшін тиісті көрсеткіштердің болуы;
- ЖРВИ, ТТА, АЖРИ және тұмау белгілері бар адамдарды дәрігер қарау және емдеу шараларын тағайындауды орындау үшін арнайы бөлінген бөлмеге (қажет болған жағдайда зерттеуге жағындыны іріктеу және т.б.) оқшаулау, пациентті амбулаториялық немесе стационарлық емделуге жіберу;
- медициналық ұйымдардың жұмыс уақытын 08:00-ден 20:00-ге дейін ұзарту, демалыс және мереке күндері 08:00-ден 18:00-ге дейін, денсаулық сақтау ұйымдарының ішкі актілеріне сәйкес;
- ЖРВИ белгілері бар пациенттерге онлайн консультация жүргізу;
- қала ауруханаларында пациенттердің туыстары мен басқа да тұлғалардың баруын тоқтату.
- бұқаралық (мәдени, мерекелік және спорттық) іс-шараларды өткізуді тоқтату.
Мектептер қашықтан оқыту форматына көшіріле алады. Сыныптағы оқушылар санының 30% және одан да көбі ЖРВИ-мен сырқаттану тіркелген жағдайда оларды қашықтан оқыту форматына ауыстыру керек болады. Бір инкубациялық кезең ішінде бір сыныптағы оқушылардың жалпы санының 20–30%-ында ЖРВИ жағдайлары тіркелген кезде жалпы білім беретін ұйымдарда кабинет жүйесі жойылады және он күнтізбелік күн бойы сыныптарға жаңа балаларды қабылдауға тыйым салынады.
Сондай-ақ әр ауысым алдында "таңғы сүзгіні" жүргізу, жедел респираторлық ауру белгілері бар мектеп оқушылары мен мектепке дейінгі ұйымдарға баратын балаларды, сондай-ақ педагогтарды сабаққа жібермеу, балалар мен жасөспірімдерді тәрбиелеу және білім беру объектілерінде топтық оқшаулауды сақтау міндеттеледі.
Санитариялық-індетке қарсы іс-шаралар міндеті қаладағы эпидахуал тұрақтағанға дейін сақталады.