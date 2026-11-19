Астанада демалыс күндері «Соғым-FEST» ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді
Жәрмеңкеге келушілерге отандық ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнімдерінің кең ассортименті ұсынылады.
Жәрмеңкені ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Астана қаласының әкімдігімен бірлесіп ұйымдастырады.
Іс-шара Ауыл шаруашылығы қызметкерлері күніне орай III Ауыл шаруашылығы қызметкерлері форумының аясында өтеді.
Келушілерге отандық ауыл шаруашылығы және азық-түлік өнімдерінің кең ассортименті ұсынылады.
«Соғым-FEST» жәрмеңкесінің басты ерекшелігі – өнімдерді делдалсыз, тікелей өндірушілерден сатып алу мүмкіндігі. Бұл фермерлердің өнім өткізу мүмкіндігін кеңейтіп, арадағы делдалдарды азайтуға және елорда тұрғындарының қазақстандық сапалы өнімдерге тікелей қол жеткізуіне жағдай жасайды.
Сауда орындары 21-22 қараша күндері сағат 09:00-ден 19:00-ге дейін Астананың төрт алаңында жұмыс істейді:
1. «Keruen Joly» сауда орталығы – Алаш тасжолы, 35Б.
Автобус бағыттары: №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.
2. «Ет Әлемі» сауда орталығы – Алаш тасжолы, 31/1.
Автобус бағыттары: №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 76, 81, 82, 120, 120А, 307, 317.
3. «Jurt» сауда орталығы – Бейбарыс Сұлтан көшесі, 3.
Автобус бағыттары: №2, 7, 13, 32, 42, 49, 50, 67, 73.
4. «ERA» базары – Қорғалжын тасжолы, 96.
Автобус бағыттары: №35, 36, 45, 62, 66, 305, 312.
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