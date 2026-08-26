Астанада демалыс күндері ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері өтеді
Жәрмеңкелерде жергілікті шаруалар мен еліміздің әр өңірінен келген өндірушілердің өнімдері ұсынылады.
26 Тамыз 2026, 06:32
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26 Тамыз 2026, 06:3226 Тамыз 2026, 06:32
146Фото: BAQ.KZ архиві
Астанада 29-30 тамыз күндері кезекті қалалық ауыл шаруашылығы жәрмеңкелері ұйымдастырылады.
Жәрмеңкелерде жергілікті шаруалар мен еліміздің әр өңірінен келген өндірушілердің өнімдері ұсынылады. Тұрғындар мен қала қонақтары көкөніс, жеміс-жидек, ет, сүт, ұн және нан-тоқаш өнімдерін, табиғи шырындар мен тосаптарды тиімді бағамен сатып ала алады.
Жәрмеңкелер екі күн бойы сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін екі мекенжайда өтеді: «Keryen Joly» СОО (Алаш тасжолы, 35Б) және «ERA» базары (Қорғалжын тасжолы, 96).
Жәрмеңке орындарына бірнеше қалалық және қала маңындағы автобус бағыттары қатынайды.
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