Астанада биыл күрес түрлерінен әлем чемпионаты өтеді
Жарыс өтетін орын ретінде «Барыс Арена» бекітілді. Әлем чемпионаты 2026 жылғы 24 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді.
Астана 2026 жылғы күрес түрлерінен әлем чемпионатын қабылдайтын қала ретінде бекітілді.
Ұйым бюросы турнирді Бахрейн астанасы Манамада өткізу мүмкін болмағандықтан, осындай шешім қабылдаған. Бұған Таяу Шығыстағы әскери қақтығыстар мен соған байланысты қауіп-қатерлер себеп болған.
Арнайы сапарлар мен тексерістерден кейін Астана жаңа қабылдаушы тарап ретінде таңдалды. Жарыс өтетін орын ретінде «Барыс Арена» бекітілді. Әлем чемпионаты 2026 жылғы 24 қазан мен 1 қараша аралығында өтеді.
UWW өкілдері Астананың бұған дейін де, 2019 жылы әлем чемпионатын қабылдағанын атап өтті. Сол кезде жарыс көрерменге лық толы залда өткен. Ұйымдастырушылар бұл жолы да жанкүйерлердің белсенді қолдауын күтеді.
Турнирдің толық кестесі жақын уақытта жарияланады. Жарыста грек-рим күресі, еркін күрес және әйелдер күресі бойынша медальдар сарапқа салынады.
Ең оқылған:
- Мал бағып жүрген ұлын іздеп шыққан: БҚО-да адасып кеткен әйел табылды
- Қытай АҚШ-ты Кубаға қысымды тоқтатуға шақырды
- Алматы облысында жүрген «зебралар» есек болып шықты
- Трамп Ормуз бұғазында кеме қатынасына төлем енгізуге қарсылық білдірді
- Ауыр айып тағылып отыр: Қазақстан іздеген ерлі-зайыпты Грузияда қолға түсті