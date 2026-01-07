Астанада аяз, Алматыда +11°С: 8-10 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

"Қазгидромет" РМК мамандары елдің үш ірі мегаполисіне қатысты 8, 9 және 10 қаңтарға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанадағы ауа райы болжамы
8 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман түседі. Жел батыстан соғып, оңтүстік-шығысқа ауысады, жылдамдығы 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –17…–19°С, күндіз –11…–13°С.
9 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –12…–14°С, күндіз –6…–8°С.
10 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, 9–14 м/с. Ауа температурасы түнде –10…–12°С, күндіз –5…–7°С.
Алматыдағы ауа райы болжамы
8 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан, 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде –3…–5°С, күндіз +1…+3°С.
9 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –5…–7°С, күндіз +3…+5°С.
10 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман. Жел солтүстік-шығыстан, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –3…–5°С, күндіз +5…+7°С.
Шымкенттегі ауа райы болжамы
8 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман болады. Жел солтүстік-шығыстан, 5–10 м/с. Ауа температурасы түнде –4…–6°С, күндіз +4…+6°С.
9 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей уақытта тұман. Жел солтүстік-шығыстан соғып, оңтүстік-шығысқа ауысады, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –2…–4°С, күндіз +7…+9°С.
10 қаңтар: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан, 3–8 м/с. Ауа температурасы түнде –1…+1°С, күндіз +9…+11°С.