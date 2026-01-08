Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада аялдама есігін бөтелкемен сындырған ер адам ұсталды

Бүгiн, 18:01
122
Бөлісу:
видеодан скриншот
VIDEO
Фото: видеодан скриншот

Астана қаласы Байтұрсынов көшесіндегі «Шабыт» аялдамасының есігінің әйнегін сындыру фактісі бойынша полиция 1995 жылы туған ер адамды ұстады. Қазіргі таңда іс мамандандырылған ауданаралық сотқа жолданды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

6 қаңтар күні сағат шамамен 05:00-де Байтұрсынов көшесіндегі «Шабыт» аялдамасындағы есіктің әйнегі сынған.

Жедел шаралар нәтижесінде 1995 жылы туған ер адам ұсталды. Ол есіктің әйнегін бөтелкемен ұрып сындырған. Бұдан кейін ол белгісіз бағытқа кетіп қалған. Ол уақытша ұстау изоляторына жеткізілді, - деп хабарлады Сарайшық ауданының ПБ баспасөз қызметі. 

Қазіргі уақытта материал мамандандырылған ауданаралық сотқа жолданды.

Еске салайық, бұған дейін Астанада газ бен тежегішті шатастырған жүргізуші аялдаманы қиратып кеткен болатын. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Қайрат" – "Брюгге" матчына билеттер қанша тұратыны белгілі болды
Келесі жаңалық
Алматыда есірткі айналымына қатысы бар шетелдік азамат ұсталды
Өзгелердің жаңалығы