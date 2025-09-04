Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Астанада Атырау көпіріне көлігімен шыққан жүргізуші қамауға алынды

Бүгiн, 15:10
149
Бөлісу:
видеодан скриншот
VIDEO
Фото: видеодан скриншот

Астанада Атырау көпіріне көлігімен кірген жүргізуші 10 тәулікке қамауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

1 қыркүйек күні әлеуметтік желілерде Hyundai Accent автокөлігінің жүргізушісі Атырау көпіріне шығып кеткен сәті түсірілген видео тарады. 

Айта кетейік, бұл көпір тек жаяу жүргіншілерге арналған.

Полицияның мәліметінше, құқық бұзушы ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434 және 437-баптары бойынша жауапкершілікке тартылды.

Арнайы мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен жас жігіт 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Мұндай әрекеттер қауіпсіздікке қатер төндіріп, қоғамдық тәртіпті бұзады, - деп атап өтті Астана қаласының ПД.

Еске салайық, бұған дейін Алматыда көлік өздігінен сырғып, өзенге құлаған болатын. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
УЕФА ескерту жасады: "Қайрат" стадионды өз қаржысына реттеп жатыр
Келесі жаңалық
Жолдау: Өнеркәсіптің тұрақты өсуі – экономикалық жаңғыртудың негізі
Өзгелердің жаңалығы