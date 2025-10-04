БҰҰ Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының (ФАО) 80 жылдығы мен Дүниежүзілік азық-түлік күніне орай Астанада Алма фестивалі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шара Ауыл шаруашылығы министрлігі мен ФАО Нидерланд Корольдігі Елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды.
Фестивальге дипломатиялық корпус өкілдері, фермерлер, аграрлық сектор сарапшылары және студенттер қатысты.
Іс-шара фермерлерді, жастарды, білікті мамандар мен халықаралық ұйым мүшелері арасындағы тәжірибе алмасу алаңына айналып, тұрақты және инклюзивті агроазық-түлік жүйелерін ілгерілетуге бағытталған күш-жігерді біріктірді.
Алма фестивалі — бұл тек егін жинау мерекесі емес, сонымен қатар ауыл шаруашылығының бай дәстүрлерін және азық-түлік қауіпсіздігінің маңыздылығын көрсетеді. Біз өскелең ұрпақтың ауыл шаруашылығына, инновацияларға және халықаралық ынтымақтастыққа деген қызығушылығының артып келе жатқанын көріп жүрміз. Бұл – саланың жарқын болашағына деген сенімді күшейтеді, — деп атап өтті ҚР Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков.
ФАО-ның Қазақстандағы бағдарламалық үйлестірушісі Жаңыл Бозаева фестивальдің Қазақстанда өтуі ерекше символдық мәнге ие екенін атап өтті, өйткені Іле Алатауы мен Тянь-Шаньның етектері алманың отаны саналады.
Бұл аймақ табиғи және мәдени мұраның бірегей орталығы саналады, сондықтан фестивальдің дәл осында өтуі ерекше мәнге ие. ФАО Ауыл шаруашылығы министрлігі және Нидерланд Корольдігінің елшілігімен бірге 80 жылдық мерейтойы мен Дүниежүзілік азық-түлік күнін атап өтуде. Мұндай іс-шаралар тұрақты дамуға бағытталған серіктестікті күшейтіп, жастарды жаңа идеяларға шабыттандырады, сондай-ақ, Қазақстанда және одан тыс жерлерде агроазық-түлік саласын нығайтудың жаңа мүмкіндіктерін ашады, — деді ол.
Көкөніс және жеміс шаруашылығы институтының аты аңызға айналған қазақстандық «Апорт» сортына арналған «Апорт - әр алманың жүрегі» атты қызықты әрі мазмұнды таныстырылымы фестивальдің ерекше әсерлі сәтіне айналды.
Қонақтар айрықша алма сортының шығу тарихымен және мұрағаттық материалдарымен танысты.