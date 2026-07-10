Астанада Алаш тас жолының бойындағы полигон жанып кетті
Елордалық құтқарушылар қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өртті сөндірді.
10 Шілде 2026, 04:11
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10 Шілде 2026, 04:1110 Шілде 2026, 04:11
35Фото: ТЖМ телеграм каналы
Байқоңыр ауданы Алаш тас жолының бойында орналасқан қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны аумағында қоқыстың жанып кетті.
Оқиға орнында ТЖМ мен ЖАО күштері мен құралдары жұмыс істеуде. Өртті сөндіруге 100-ге жуық жеке құрам мен 47 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.
Өртті сөндіру жұмыстары қою түтін мен қатты тұрмыстық қалдықтардың жану ерекшеліктеріне байланысты күрделенуде. Өрт сөндірушілер тілсіз жауды сөндіру үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатыр.
Жағдай бақылауда. Өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда.
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