Астанада 27 жастағы қыздың көлігінен бір келіден астам мефедрон табылды

Полицияның мәліметінше, жедел-іздестіру шаралары барысында полицейлер әйел басқарған көлікті тоқтатқан. Көлік салонын тексеру кезінде жол сөмкесінен ақ түсті ұнтақ тәрізді зат салынған 20 орама табылған.
Сараптама нәтижесінде олардың құрамында мефедрон бары анықталды. Жеке тінту кезінде күдіктінің өзінен де осыған ұқсас тағы бір орама тәркіленген.
Бұдан бөлек, әйел полицияға бұған дейін тағы үш орама жасырылған үш орынды көрсеткен. Ол жерлерден алынған заттардың да мефедрон екені сараптамамен расталды.
Осылайша, тәркіленген есірткінің жалпы салмағы бір келіден асты.
Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалып, қазір тергеу жүргізіліп жатыр. Полиция есірткіні заңсыз сақтау, тасымалдау және өткізу қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертті.