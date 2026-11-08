Астанада 18 қабатты тұрғын үйде өрт шықты
Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
8 Қараша 2026, 01:29
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8 Қараша 2026, 01:298 Қараша 2026, 01:29
88Фото: Скриншот
Бүгін түнде Астананың Сарайшық ауданындағы Ш. Қалдаяқов көшесінде орналасқан 18 қабатты тұрғын үйдің бесінші қабатында өрт болды.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар министрлігінің өрт сөндіру бөлімшелері жедел жетіп, өртті толықтай сөндірді. Тілсіз жауды ауыздықтау кезінде үй-жайды қою түтін басқан.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Қазіргі уақытта өрттің шығу себебі анықталып жатыр.
ТЖМ өрт шыққан жағдайда дереу 112 нөміріне хабарласуды ескертеді.
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