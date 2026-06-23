Астанада 13 қабатты тұрғын үйден өрт шықты
Елорданың Байқоңыр ауданындағы көпқабатты тұрғын үйде өрт тұтанып, құтқарушылар оқиға орнына жұмылдырылды. ТЖМ соңғы мәліметті жариялады.
Бүгiн 2026, 11:53
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Бүгiн 2026, 11:53Бүгiн 2026, 11:53
143Фото: видеодан алынған кадр
Осы сәтте Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері Астана қаласының Байқоңыр ауданындағы Отырар көшесінде орналасқан 13 қабатты "Береке" тұрғын үйінде шыққан өртті сөндіруде.
112 нөміріне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ТЖМ.
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