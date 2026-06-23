Астанада 13 қабатты тұрғын үйден өрт шықты

Елорданың Байқоңыр ауданындағы көпқабатты тұрғын үйде өрт тұтанып, құтқарушылар оқиға орнына жұмылдырылды. ТЖМ соңғы мәліметті жариялады.

Бүгiн 2026, 11:53
АВТОР
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видеодан алынған кадр Бүгiн 2026, 11:53
Бүгiн 2026, 11:53
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Фото: видеодан алынған кадр

Осы сәтте Төтенше жағдайлар министрлігінің қызметкерлері Астана қаласының Байқоңыр ауданындағы Отырар көшесінде орналасқан 13 қабатты "Береке" тұрғын үйінде шыққан өртті сөндіруде.

Фото: ТЖМ

112 нөміріне зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ, - деп хабарлады ТЖМ.

Фото: ТЖМ
 
 
 
 
 
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Публикация от BAQ.KZ ақпарат агенттігі (@baq.kaz)

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