Астанада 12 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді

26 Қыркүйек 2026, 23:19
АВТОР
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CTS 26 Қыркүйек 2026, 23:19
26 Қыркүйек 2026, 23:19
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Фото: CTS

Өзгерістер мына бағыттарға қатысты: 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55А және 121.

Өзгерістердің себебі — жол-құрылыс жұмыстары және қала жолдарындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Жолаушыларға сапарларын алдын ала жоспарлап, маршруттардағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес беріледі.

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