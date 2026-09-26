Астанада 12 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгертілді
26 Қыркүйек 2026, 23:19
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26 Қыркүйек 2026, 23:1926 Қыркүйек 2026, 23:19
87Фото: CTS
Өзгерістер мына бағыттарға қатысты: 15, 15А, 19, 29, 29А, 30, 40, 47, 51, 56, 55А және 121.
Өзгерістердің себебі — жол-құрылыс жұмыстары және қала жолдарындағы қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Жолаушыларға сапарларын алдын ала жоспарлап, маршруттардағы уақытша өзгерістерді ескеруге кеңес беріледі.
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