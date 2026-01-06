Астана құтқарушылары тұрғындарға үндеу жасады

"Қазгидромет" мәліметінше, бүгін Астанада қар жауып, бұрқасын соғады. Сондай-ақ күндіз көктайғақ болады. Оңтүстік-батыстан соққан жел жылдамдығы 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с дейін жетуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Құтқарушылар қатты жел кезінде жарақат алмау үшін қауіпсіздік шараларын сақтауға шақырды:
-Ғимараттан шығуға асықпаңыз (мүмкіндігінше үй-жайларда болыңыз);
-балаларды ерекше бақылауға алыңыз және оларды қараусыз қалдырмаңыз;
-Егер қатты жел кезінде сыртта болсаңыз, жақын маңдағы кіреберіске немесе дүкенге кіріңіз;
-үйдің қабырғасына қатты желден жасырынбаңыз, өйткені шатырдан материалдар түсіп кетуі мүмкін;
-қатты жел кезінде электр желісінің асты, үзілген электр сымдарына жақындау өте қауіпті;
-көлікті ағаштан қауіпсіз қашықтықта қою ұсынылады.
Төтенше жағдай кезінде 101 және 112 нөміріне хабарласу керек.